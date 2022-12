WM 2022: Diese Messi-Szene geht um die Welt!

Was für eine magische Aktion von Lionel Messi!

Im WM-Halbfinale gegen Kroatien zeigte der Superstar vor allem in einer Szene, warum er auch noch mit 35 Jahren zu den besten Fußballern des Planeten zählt.

Die lebende Legende bekam an der Seitenauslinie den Ball und spielte dann den Kroaten Josko Gvardiol komplett schwindlig: Erst ließ der PSG-Star den Verteidiger von RB Leipzig an der Linie stehen, bremste dann am Strafraum noch einmal ab - um Gvardiol dann mit einer Körperdrehung endgültig ins Nirvana zu schicken.