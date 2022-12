Messi bekommt sein Finale: Argentinien schlägt Kroatien

Der sechsmalige Weltfußballer rieb sich für den großen Traum auf, fand trotzdem Zeit für Magisches - und er traf schon wieder selbst: Per Foulelfmeter sorgte Messi für die Führung (34.), mit elf WM-Toren ist er nun Argentiniens alleiniger Rekordschütze. Julian Alvarez (39.) legte mit einem kraftvollen Lauf nach und schob nach Messis überragendem Solo auch zur Entscheidung ein (69.).

Argentinien trifft am Sonntag auf Frankreich oder Marokko, zum sechsten Mal stehen die Südamerikaner im WM-Finale. Der letzte von zwei Triumphen liegt aber schon 36 Jahre zurück. Messi, der Auserwählte, soll diese Durststrecke beenden - bislang hat er das nicht geschafft, 2014 war Argentinien im Finale gegen Deutschland (0:1 n.V.) ganz nah dran.

Mit einem Erfolg würde Messi endgültig auf einer Stufe mit Diego Maradona stehen, einen anderen ganz Großen hat er am Dienstag bereits eingeholt: Das Halbfinale war Messis 25. Einsatz bei einer WM, gemeinsam mit Lothar Matthäus ist er nun Rekordhalter. Ab Sonntag dürfte er allein an der Spitze stehen. Die Kroaten um Altstar Luka Modric indes verpassten ihr zweites WM-Finale nach 2018, sie spielen am Samstag um Platz drei.