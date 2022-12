WM 2022: Messi zaubert Argentinien ins Finale

Argentinien heißt der erste WM-Finalist. In einem einseitigen Halbfinale führt der überragende Lionel Messi sein Team zum ungefährdeten Erfolg. Spektakulär ist vor allem der Treffer zum Endstand.

Im WM-Halbfinale setzte sich der Superstar mit Argentinien 3:0 (2:0) gegen Kroatien durch und könnte sich damit am Sonntag zum Weltmeister krönen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Gegner ist entweder Frankreich oder Marokko, die sich am Mittwoch um den zweiten Finalplatz duellieren.

„Mir geht so viel durch den Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich meine Gefühle beschreiben soll, wenn ich diese ganzen Menschen sehe, die an unserer Seite stehen. Jetzt sind wir im Finale, das wollten wir“, sagte Messi nach dem Halbfinale.

Nachdem Kroatien in den ersten Minuten das Spiel kontrolliert hatte, reichte eine Aktion, um den Vizeweltmeister aus den Träumen zu reißen. Kroatiens Keeper Dominik Livakovic stoppte Julián Álvarez im Strafraum regelwidrig, als der Stürmer auf den Torhüter zulief. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Doppelschlag schockt Kroatien

Messi tanzt Gvardiol aus

In der 70. Minute machten Messi und Álvarez endgültig den Deckel drauf. Zunächst tanzte der 35-Jährige Leipzigs Verteidiger Josko Gvardiol unnachahmlich aus, dann verwertete Álvarez das perfekte Zuspiel zum 3:0.

Messi schnappte sich nebenbei zwei Rekorde: Mit seinem Treffer überholte er Gabriel Batistuta als besten WM-Torschützen Argentiniens. „Daran denke ich gar nicht“, sagte Messi. „Wir freuen uns unheimlich, dass wir so weit gekommen sind. Wir haben an uns geglaubt und gehofft, dass die Menschen an uns glauben.“