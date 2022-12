WM 2022: Rekord! Messi schreibt gegen Kroatien WM-Geschichte

Am Dienstagabend trifft Argentinien im WM-Halbfinale auf Vizeweltmeister Kroatien. Zwei Siege benötigt Lionel Messi noch, dann wäre er Weltmeister. Rekordspieler ist er jetzt schon.

Beim Abschlusstraining der Albiceleste vor dem WM-Halbfinale gegen Kroatien am Montagabend konnte der siebenmalige Weltfußballer seine gute Laune schlichtweg nicht verbergen. Er weiß ganz genau: Noch zwei Siege, dann wäre sein großer Traum vom WM-Titel endlich wahr. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Es wäre bei seinem fünften WM-Anlauf der so lang ersehnte Triumph, der ihn in der Heimat endgültig in Sphären des legendären Diego Maradona (Weltmeister 1986) aufsteigen lassen würde.