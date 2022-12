Nübel-Berater Stefan Backs kritisiert Bayern-Debatte: Druck "beinahe übermenschlich"

Oliver Kahn, der heutige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, hat jüngst einen Blick in sein Innenleben gestattet .

Zur Zeit wird in Deutschland darüber diskutiert, ob Alexander Nübel möglicherweise vorzeitig zu den Bayern zurückkehrt, um den verletzten Manuel Neuer zu ersetzen. Dass das ein großes Thema ist, liegt auf der Hand. Was allerdings gerade rund um dieses Thema wieder in den Medien stattfindet, ist indiskutabel. (NEWS: Neuer-Ersatz? Das sagt Kahn)