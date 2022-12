Renato Sanches über Bayern-Zeit: "Ich war einsam"

Renato Sanches erzählt in einem Interview über seine Zeit beim FC Bayern München. Der aktuelle PSG-Profi habe sich „mental nicht wohl gefühlt“.

Sanches: „Ich dachte, ich sei bereit, alleine zu leben“

Die Verantwortlichen des FC Bayern, die Sanches schon vor dem Turnier nach München gelotst hatten, rieben sich da schon die Hände - doch der Teenager kam nie richtig in Schwung.

Nach zwei gescheiterten Versuchen (2016/17 und 2018/19) an der Säbener Straße ist der heute 25-Jährige mittlerweile bei Paris Saint-Germain gelandet, in dessen Starensemble er sich bislang ebenfalls noch schwertut. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Entscheidung für Bayern war richtig - mit einem großen Aber

Er habe sich für Bayern entschieden, „weil sie mich so sehr wollten. Wenn ein solcher Klub dich will, ist es unmöglich, Nein zu sagen.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit über sechs Jahren Abstand weißt der Portugiese nun, dass er zu früh zu einem so großen Verein gewechselt ist. „Meine Entscheidung für Bayern war richtig, aber ich habe sie zu früh getroffen. Ich war einsam, verletzte mich in der ersten Trainingseinheit und fühlte mich mental nicht wohl.“

In München habe er den Turnaround nicht mehr geschafft. „Ich wollte den Druck nicht spüren und mich gut fühlen, aber ich konnte es nicht tun. Wenn man sich unter Druck gesetzt fühlt, kann man keine guten Leistungen erbringen. Da habe ich gemerkt, dass es sich auf mein Spielniveau auswirkt, wenn ich nicht glücklich bin.“

Nach dem ersten Versuch in München wechselte Sanches zu Swansea City, doch auch in der Premier League gelang ihm nicht der Durchbruch. Erst als er 2019 zu OSC Lille ging, zeigte der frühere „Golden Boy“ die Leistungen, die man sich schon in München erhofft hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)