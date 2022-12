Anzeige

WM 2022: Argentinien-Coach Scaloni bricht während Interview in Tränen aus Scaloni bricht in Tränen aus

Argentinien-Trainer von Kritik genervt

Ljubo Herceg

Vor dem WM-Duell im Halbfinal gegen Kroatien ist Argentiniens Nationaltrainer in einem Interview in Tränen ausgebrochen. Die Hintergründe.

Nicht nur Lionel Messi träumt vom WM-Titel, sondern ein ganzes Land.

Knapp 46 Millionen Argentinier sehnen sich so sehr nach dem dritten Triumph bei einer Weltmeisterschaft und insbesondere der „unvollendete“ Messi von seinem ersten Titel beim größten Fußball-Turnier der Welt! (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Die Albiceleste ist so nah dran wie lange nicht mehr - und nur noch zwei Siege vom ersten WM-Triumph seit 1986 entfernt. Damals noch mit dem großen Diego Armando Maradona, aus dessen Schatten auch der PSG-Star endlich heraustreten will.

Kein Wunder also, dass (fast) alle Argentinier aktuell von Gefühlen überwältigt sind. So auch Nationaltrainer Lionel Scaloni!

Der 44-Jährige stand vor dem Halbfinale gegen Kroatien (am Dienstag, ab 20 Uhr im LIVETICKER) der FIFA Rede und Antwort und brach während des Interviews plötzlich nach einer Frage in Tränen aus. Doch was war vorgefallen?

Scaloni: „Meine Spieler spielen für die Menschen, nicht für Geld“

Auf die Frage, was der WM-Titel für ihn, sein Team und die Menschen in seinem Heimatland bedeuten würde, fand Scaloni erstmal keine passenden Worte, stockte kurz, kämpfte mit seinen Emotionen, um dann zu sagen:

„Meine Spieler spielen für die Menschen in Argentinien, für die Familien, für die Anerkennung. Sie spielen nicht für Geld“, brach es aus ihm heraus. Genauso wie im Anschluss die Tränen! (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Daraufhin gestand Scaloni ein, „ich werde ganz emotional ...“, und fing sich ein wenig wieder.

„Wir wissen, wie viel die Menschen für uns geben. All diese Dinge, die wir sehen. Wie sie Dinge liegen lassen, die Arbeit unterbrechen... Ich hoffe und wünsche mir, dass wir sie glücklich machen können“, fuhr Argentiniens Coach weiter aus.

In Katar sind 40 bis 50.000 Fans angereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Besonders ein Gesang schallt vor, während und nach den WM-Spielen lautstark durch die Stadien im Wüstenstaat und besitzt im Land längst Kult-Status. Selbst Superstar Messi und Co. sangen diesen Hit in der Kabine schon.

Messi will aus Maradonas Schatten heraustreten

Auf die Melodie des 19 Jahre alten argentinischen Tango-Klassikers „Muchachos, Esta Noche Me Emborracho“ (Leute, heute Nacht betrinke ich mich) von La Mosca Tse-Tse singt der argentinische Anhang von seiner langen Leidenszeit und der neuen Hoffnung - nach dem Copa-Erfolg 2021 - auf den WM-Titel.

Es geht in dem Lied selbstredend auch um Nationalheld Messi. Der 35-Jährige ist längst eine Fußball-Legende wie Maradona, aber im Endstadium seiner ruhmreichen Kariere mit zahlreichen Titeln noch immer unvollendet.

Es fehlt zur Unsterblichkeit - der WM-Titel! Nach vier erfolglosen Versuchen soll es bei der womöglich letzten Chance endlich so weit sein. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Messis Trainer und Kumpel im FIFA-Video wieder von der Macht der Gefühle überwältigt wird, erst emotional abwinkt, und dann betont: „Natürlich ist das auch abhängig vom Glück und vom Schicksal. Aber wir werden alles dafür geben“, so Scaloni.

Im Anschluss endet das Interview … doch der Liedtext von „Muchachos, Esta Noche Me Emborracho“ - in der deutschen Übersetzung - spricht Bände: