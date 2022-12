"SOKO Bierhoff" um Kahn, Rummenigge und Co.: Runderneuerung sieht anders aus! Kommentar

DFB-Präsident verrät: So verlief die Trennung mit Bierhoff

Der DFB hat auf seiner Suche nach einem Nachfolger von Oliver Bierhoff ein Gremium installiert. Die Namen? Zweifel am Erneuerungswillen bleiben, wie SPORT1-Reporter Christopher Michel meint.

Nach dem WM-Debakel in Katar geht beim DFB im Aufarbeitungsprozess plötzlich alles ganz schnell. (Alle News und Hintergründe zur deutschen Nationalmannschaft)

„SOKO Bierhoff“: Vielfältigkeit fehlt

Eine mutige Wahl sieht in der Tat anders aus! Die Vielfältigkeit fehlt beim Blick auf fünf Personen, die beim FC Bayern München, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund tätig sind oder es waren.

Kann das Gremium ein „Sommermärchen 2.0″ einleiten?

Trotz der zuletzt schwierigen Jahre war dieser Umbruch der Grundstein für den WM-Triumph in Brasilien. Ob Kahn, Rummenigge und Co. mit ihrer Entscheidung für einen Bierhoff-Nachfolger eine ähnliche Ära einleiten können, wird sich zeigen.

Zweifel, ob die Weichen in Richtung „Sommermärchen 2.0″ und Fan-Euphorie gestellt werden können, bleiben. Neuendorf sagt zwar: „Das ist ein Kreis hochakzeptierter Leute.“

Sehr viel FC Bayern in der Task Force

Ob sich Kahn bei strukturellen Fragen, in denen der deutsche Rekordmeister möglicherweise negativ betroffen ist, wirklich loslösen kann, bleibt jedoch fraglich. Der Vorwurf, zu viel FC Bayern in dieser Taskforce mitwirken zu haben, lässt sich ebenfalls nicht entkräften.

Doch das Ziel, die DFB-müden Fans in eine erfolgreiche Zukunft mitzunehmen und frischen Wind durch verstaubte Räumlichkeiten wehen zu lassen, gelingt so zunächst nicht. Zu kuschelig, zu positiv verläuft der Prozess bislang, am Ende sind doch wieder mit den Gesichtern, die alle kennen, involviert.