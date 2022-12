WM 2022: Marokko und Argentinien wollen in das WM-Finale - Wiedersehen der Trainer steht bevor

Argentiniens Lionel Scaloni und Marokkos Trainer Walid Regragui sind die Baumeister des Erfolgs ihrer Nationalmannschaften bei der WM-Endrunde in Katar. Nun spielen sie beide um den Einzug in das Finale. Es wäre ein kurioses Wiedersehen nach langer Zeit.

Denn Scaloni und Regragui waren einst Teamkollegen beim spanischen Klub Racing Santander. In der Saison 2006/07 spielten sie gemeinsam in Santander und belegten am Ende einen zufriedenstellenden 10. Tabellenplatz. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Regragui wechselte bereits 2004 nach Santander - doch der Start des Rechtsverteidigers in Spanien verhieß nichts Gutes: In seinem ersten Spiel brach er sich das Bein und fiel für lange Zeit aus.

Unterschiedliche Gefühlswelt in Santander

Danach kam der 52-fache Nationalspieler Marokkos nie so recht in den Tritt. Dementsprechend überschaubar waren seine Einsatzzeiten in Spanien: in drei Jahren lief Regragui nur in 27 Partien für Racing auf. 2007 zog es ihn zurück nach Frankreich, zum FCO Dijon.