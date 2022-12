Anzeige

Erstmals dabei! Rostock-Profi verstärkt DFB-Team Rostock-Talent verstärkt DFB-Team

Levy Finn „levyfinn“ Rieck von Hansa Rostock (l.) wurde erstmals in den Kader der eNationalmannschaft berufen © Imago

Marc Engelbrecht

Der deutsche Fußballbund hat den Kader für die anstehenden Begegnungen der FIFAe Nations Series öffentlich gemacht. Unter den Nominierten befindet sich erstmals auch ein Akteur aus den Reihen von Hansa-eSports.

Am 15. Dezember startet mit den Play-Ins der FIFAe Nations Series der Weg zur Weltmeisterschaft in FIFA 23. Genau wie im vergangenen Jahr wird am Ende der Saison beim FeNC die beste Nationalmannschaft gekürt. In Summe winken hier 400.000 US-Dollar Preisgeld.

Im Zuge dessen hat der DFB mittlerweile das offizielle Aufgebot für den Start bekannt gegeben und dabei für ein Novum gesorgt. Erstmals wird ein Profi aus der eSports-Abteilung von Hansa Rostock den Adler auf der Brust tragen.

Deutschland peilt WM-Titel in FIFA 23 an

Während sich die deutsche Auswahl zuletzt mit dem Prädikat des Vize-Europameisters sowie einer Top-16-Platzierung bei der WM begnügen musste, soll es nun in neuer Besetzung für den ganz großen Wurf reichen. Aufgrund der Qualität im Kader zählt das DFB-Team ohnehin einmal mehr zu den Titelaspiranten.

Mit Einzelweltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin, dem nationalen Champion Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und DFB-ePokal-Sieger Mustafa „xMusti19″ Cankal wurden alle drei Teilnehmer des FIFAe Nations Cups erneut nominiert. Doch mindestens für die erste Spielwoche wird aus dem Trio ein Quartett - und das zurecht!

Rostock-Profi vor Deutschland-Debüt

Ergänzt wird das Dreiergespann zum Start nämlich um Levy Finn „levyfinn“ Rieck von Hansa Rostock. Das Nachwuchstalent gilt als DER Durchstarter der hiesigen Szene, der sich vor allem durch seine Leistungen in der Virtual Bundesliga Club Championship einen Namen gemacht hat. Sein dritter Platz in der Solodisziplin brachte ihm zudem ein Ticket für die Playoffs zum FeWC in FIFA 22 ein, wo der 20-Jährige nur einen Sieg vor der WM-Qualifikation scheiterte.

In dieser Saison konnte der zum „Newcomer-of-the-Season“ gekürte Pro bislang ebenfalls überzeugen. Im Klubwettbewerb der VBL grüßt er zusammen mit seinen Teamkollegen von Hansa-eSports zur Winterpause von der Tabellenspitze der Nord-West-Division. Dabei zählt levyfinn mit einer Bilanz von 7-2-0 in den Einzelpartien zu den Top-Performern der gesamten Liga. Auch für die Gruppenphase der eChampions League konnte sich der Youngster bereits qualifizieren.

