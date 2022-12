WM 2022 heute LIVE: Argentinien - Kroatien Halbfinale im TV, Stream, Ticker

Mit Argentinien gegen Kroatien steht das erste Halbfinale der WM an. Der Fokus ruht dabei auch auf das Superstar-Duell Lionel Messi gegen Luka Modric. SPORT1 zeigt die Aufstellungen und wo Sie dieses Spiel im TV sehen können.

Am Dienstag wird der erste Finalist ermittelt. Im ersten Halbfinale duellieren sich Argentinien und Kroatien. (WM-Halbfinale: Argentinien - Kroatien, ab 20 Uhr im LIVETICKER)

WM-Halbfinale, Argentinien - Kroatien, die Aufstellungen:

Aufstellungen: So will Kroatien Messi stoppen

Mit dem Mittelfeld-Trio aus Luka Modric, Marcelo Brozovic und Mateo Kovacic plus den Innenverteidigern Dejan Lovren und Josko Gvardiol will der Vize-Weltmeister somit die Kreise von Messi einengen.

Mittelfeldspieler Leandro Paredes rückt für Verteidiger Lisandro Martinez in die Mannschaft.

So können Sie das WM-Halbfinale Argentinien - Kroatien LIVE verfolgen:

Beide Teams hatten im Viertelfinale stark zu kämpfen, setzten sich erst im Elfmeterschießen durch. Die Südamerikaner rangen die Niederlande in einem hitzigen Duell nieder, Kroatien glich in der Verlängerung gegen Brasilien einen Rückstand aus, um dann in der Entscheidung vom Punkt zu triumphieren.