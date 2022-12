Weitere Änderungen von Riot! Wird die LEC ab sofort unter der Woche gespielt?

Ab dem kommenden Jahr erfährt der komplette professionelle League-of-Legends-Zirkus einen Wandel. Müssen LEC-Fans nun am Wochenende auf die gewohnte Aktion verzichten?

Offenbar trifft dieses Sprichwort auch auf den eSports zu. Denn ähnlich wie der Herbst die Natur mit all seiner Farbpracht bunt, munter und vielfältig gestaltet, hat sich Riot Games vergangenen November dazu entschieden, via Formatänderung für Abwechslung im europäischen League-of-Legends-Zirkus zu sorgen.

Anstelle der gewohnten zwei Splits, soll es ab 2023 in der LEC nun drei Splits geben. Neben den etablierten Frühling- und Sommer-Saisons also auch einen Abschnitt, der fortan den Winter-Split darstellen soll.

So sieht die Zukunft der LEC aus

Jedes der drei Saison-Drittel wird dabei insgesamt sechs Wochen lang gehen. Die ersten drei Wochen eines jeden Splits laufen im gewohnten Best-of-One-Format ab. Die besten acht der insgesamt zehn Teams werden anschließend in zwei Gruppen aufgeteilt, in denen sie sich in einem Double-Elimination-Format im dann geltenden Best-of-Three-Modus miteinander messen müssen. Die besten zwei Teams jeder Gruppe kommen weiter.