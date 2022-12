Bierhoff-Nachfolger beim DFB: Toni Kroos wünscht sich WM-Held von 2014

Kroos: Mertesacker „wäre der perfekte Mann“

Der Starspieler von Real Madrid fügte an: „Ich finde Per wirklich den perfekten Mann für den Posten. Er ist eine große Persönlichkeit, hat auch eine absolute Autorität und kann auf der anderen Seite auch Kumpeltyp sein. Per ist mega professionell und könnte zudem auch dafür sorgen, dass wieder eine gewisse Fan-Nähe entsteht. Er wäre in meinen Augen der perfekte Mann dafür.“