England: Neuer Besitzer bei Premier-League-Klub Bournemouth

Der englische Fußball-Erstligist AFC Bournemouth hat einen neuen Besitzer präsentiert. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, übernimmt das Unternehmen „Black Knight Football Club“ unter Leitung des US-amerikanischen Geschäftsmannes Bill Foley die Anteile des bisherigen Besitzers Maxim Demin.

Foley wolle "verstärkt in die erste Mannschaft des AFC Bournemouth sowie in die Akademie und das Fan-Erlebnis im Vitality Stadium investieren", heißt es in der Mitteilung.