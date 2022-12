Anzeige

WM 2022: Kroatien schon wieder im Halbfinale - Was machen Modric & Co. besser als das DFB-Team? Was macht Kroatien besser als wir?

"Schon bei Ronaldo gesehen": Perisics Plan mit Messi

Alex Steudel

Kroatien gehört erneut zu den Überraschungsteams der WM. Was macht dieses kleine Land nur besser als das DFB-Team? Eine SPORT1-Kolumne.

Kroatien spielt morgen sein drittes WM-Halbfinale und das zweite in Folge. Auf dem Papier ist es eine klare Angelegenheit. Wer im Viertelfinale die Nummer eins der Welt besiegt, dürfte ja wohl gegen die Nummer drei (Argentinien) keine größere Mühe haben. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Armer Lionel Messi!

Okay, Fußball ist keine Mathematik, schon klar. Das wusste bereits der Philosoph Rummenigge. Wenn Fußball Mathematik wäre und die Weltranglistenpositionen der sich gegenüberstehenden Mannschaften oder die Summe der Werte ihrer Einzelspieler entscheiden würden, wäre alles ganz einfach.

Brasilien (Weltranglistenplatz 1 und Kaderwert 1,14 Mrd. Euro) hätte am Freitag die Kroaten (Weltranglistenplatz 12 und Kaderwert 0,377 Mrd. Euro) mit dem Handstaubsauger aus dem Turnier entfernt. Und Wettanbieter wären so reich wie der HSV.

Apropos, mein neuer Lieblingswitz geht so: Deutschland steht in der aktuellen Fifa-Weltrangliste einen Platz vor Kroatien. Kicher. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Kroatien strahlt Siegeslust aus

Das ist nicht nur ein guter Gag, es stimmt sogar wirklich. Die Frage, die ich mir deshalb seit Tagen stelle: Wie kann Kroatien tatsächlich so stark sein? Das Land hat schlappe 3,9 Millionen Einwohner, also ein paar mehr als Berlin, und bastelt trotzdem daraus einen Abo-WM-Semifinalisten. Was sagt uns das über Deutschland?

(Und vor allem: Was sagt uns das über Berlin? Hertha würde ja schon in der WM-Quali scheitern – vermutlich an Luxemburg.)

Was haben die Kroaten, das wir nicht haben?

Mehr Geld? Nö. Sensationell bessere Nachwuchsleistungszentren? Hm, glaube nicht. Mehr Talent? Weiß nicht recht. Mehr Siegeslust? Das eher – aber warum?

Ich habe in der FAZ gelesen, wie sich der hoffenheimisch-kroatische Stürmer Andrej Kramaric die Sache erklärt: „Wir alle sind Kinder der Kriegsgeneration und aufgewachsen in dem Bewusstsein, dass Bekannte oder Verwandte für die Unabhängigkeit unseres Landes ihr Blut vergossen haben (…) Wir haben von unseren Eltern mitbekommen, für das Land durchs Feuer zu gehen, was eine ganz besondere Energie bei jedem hervorruft, der sich das Trikot überstreift.“

Spieler, die wegen eines Krieges, der vor 27 Jahren zu Ende ging, gewinnen? Ich halte das für den größten Quatsch seit Infantino. Wenn es stimmt, müsste Deutschland 2002 sein WM-Halbfinale gegen Vietnam gespielt haben.

Land der Profisportler

Aber lassen wir blöde Kriegsvergleiche, wenden wir uns den Fakten zu.

Das noch Blödere ist: Es gibt keine. Nirgends. Ich finde nichts, das es erklärt. Und doch hat der DFB fast 3,2 Millionen Mitglieder mehr als Kroatien Einwohner und fliegt dauernd in der Gruppenphase raus.

Niemand kann mir sagen, warum ein Land, das größer ist als Niedersachsen, aus so wenig Mensch so viel Fußball zaubert. Und es ist nicht nur der Fußball: Auch im Basketball oder beim Handball bringen die Kroaten immer wieder Weltklassespieler hervor.

Ist es das Essen? Bestimmt nicht. Jeder, der sich in einem kroatischen Feinkostladen umgesehen hat, weiß, was ich meine. Die Meeresluft? Haben wir auch.

Was ist das Erfolgsrezept der Kroaten? Kapitän Luka Modric alleine kann es nicht sein, der Mann ist 37 Jahre alt. Wobei: Ist vielleicht Schweini (38) zu früh zurückgetreten?

Ich war übrigens mit 18 im Urlaub in Rovinj/Kroatien. Es war schön dort. Das ist die beste Erklärung, die ich auf Lager habe.

