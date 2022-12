WM 2022: Southgate vor England-Aus? Die Nachfolge-Kandidaten mit Tuchel, Löw, Howe, Potter und Co.

Gareth Southgate hat noch nicht entschieden, ob er nach Englands Viertelfinal-Aus als Nationaltrainer weitermachen will. Im Fußball-Mutterland werden zahlreiche mögliche Nachfolger gehandelt. SPORT1 macht den Check - mit Tuchel, Löw und Co.!

Thomas Tuchel (vereinslos)

Lee Carsley (Englands U21-Nationaltrainer)

Dafür spricht, dass der ehemalige irische Nationalspieler und Everton-Profi großen Anteil am 3:0-Erfolg der Three Lions gegen Senegal im WM-Viertelfinale gehabt haben soll, wie Daily Mail berichtete.

Joachim Löw (vereinslos)

Während Xavi bei den Katalanen fest im Sattel sitzt, ist bei den Königlichen die Frage offen, wie lange Carlo Ancelottti noch weitermachen will. In Spanien ist Löw sehr geschätzt. Doch nun könnte England den Madrilenen zuvorkommen, sofern Southgate seinen Platz räumt.

Eddie Howe (Newcastle United)

Der 45 Jahre alte Engländer hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in Großbritannien gemacht, da er beim AFC Bournemouth und bei Newcastle United überragende Arbeit leistete.

In zwei Amtszeiten führte Howe die Cherries gleich zwei Mal vom Tabellenende der Championship zurück in die Premier League - und hielt die Außenseiter-Mannschaft fünf Spielzeiten lang dort. Eine außergewöhnliche Leistung!

In dieser Saison sind die Magpies darüber hinaus wie verwandelt: Spielen offensiv, sind siegreich und spielstark - und deshalb steht Newcastle überraschend auf einem Champions-League-Platz. England hätte wohl nichts gegen Howe, berichtet The Athletic ?! (NEWS: Newcastle überrumpelt die Premier League)

Arsene Wenger (vereinslos, Arsenals Trainer-Legende)

Graham Potter (FC Chelsea)

Denn die Verantwortlichen beim englischen Fußballverband (FA) sollen den 47 Jahre alten Ex-Coach von Brighton Hove and Albion schon länger auf dem Zettel gehabt haben und sahen in ihm den idealen Nachfolger für Southgate. (PERSONALIE: Who the f**k is Graham Potter?)