Ein eSports-Superevent für Europa? Kommt das MSI zurück nach Europa?

Im Netz mehren sich die Gerüchte, dass League of Legends MSI könnte im kommenden Jahr nach Europa © Colin Young-Wolff/Riot Games

Florian Merz

Neben der Weltmeisterschaft ist das Mid-Season Invitational das wichtigste Turnier in der Welt von League of Legends. Nun mehren sich im Netz Gerüchte, dass das Sommer-Event zurück nach Europa kommen könnte.

In wenigen Wochen startet die europäische Szene in die neue Season von League of Legends und bietet, erstmals seit der Einführung des Franchisingsystems, drei anstatt zwei Splits. Mit Team Heretics und KOI erhalten zudem gleich zwei Neulinge zu Europas höchster Spielklasse Zugang, die mit Mannschaften wie FNATIC, G2 Esports oder den MAD Lions um wichtige Punkte wie Platzierungen für die Worlds 2023 spielen werden. Die Season selbst ist in Winter, Spring und Summer Split aufgeteilt.

Noch vor dem Start des letzten Saisonabschnitts, geht es für den Spring Split Champion zum MSI, dem Wettbewerb aller weltweiten Liga-Champions.

Kommt das MSI nach London?

Gegenwärtig geht im Netz das Gerücht um, dass das Mid-Season Invitational erstmals seit 2018 wieder nach Europa zurückkehren und in London, England stattfinden könnte. Im laufenden Jahr wurde das Event, an dessen Ende sich Royal Never Give Up knapp mit 3:2 gegen T1 durchsetzen konnte, in Busan, Korea ausgetragen. Konkrete Informationen gibt es bislang nicht. Die Kollegen von esports-news UK haben bereits bei Riot Games diesbezüglich angeklopft, aber noch keine Rückmeldung erhalten.

London selbst war in den vergangenen Jahren mehrfach Schauplatz größerer eSports-Veranstaltungen gewesen. Unter anderem fand in der O2 Arena mehrmals das Finale der FIFAe World Championship statt, während es in diesem Jahr auch Psyonix mit Rocket League und dem Rocket League London Major in die Hauptstadt Großbritanniens zog.