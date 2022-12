Anzeige

WM 2022, DFB: Präsident Bernd Neuendorf selbstkritisch - "...hätte anders gehandelt" DFB-Boss: „... hätte anders gehandelt“

Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigt sich selbstkritisch und spricht über den Plan für die kommenden Wochen. Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

Das blamable Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM ist weiterhin ein großes Thema. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Als eine Folge des frühen Ausscheidens hat Oliver Bierhoff seinen Posten zur Verfügung gestellt. Die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick ist hingegen geklärt: Er macht auch ohne seinen engsten Vertrauten weiter. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Die Diskussionen um die zukünftige Ausrichtung beim DFB dauern aber an. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf zeigt sich bei einer Pressekonferenz hinsichtlich des Verhalten während der WM und skizziert seinen Plan für die kommenden Wochen.

Die PK zum Nachlesen.

+++ Neuendorf über Druck auf Spieler zu politischen Statements.

„Wir haben uns als Verband Richtlinien gegeben, dass Menschenrechte eine Rolle spielen müssen. Das ist wichtig, dass solche Aspekte miteinfließen. Da ist es auch wichtig, dass der FIFA-Präsident Dinge benennt, die problematisch sind. Zudem gab es von meiner Seite zu keiner Zeit Druck, die Spieler zu irgendwas zu zwingen. Ich habe immer gesagt, dass wir zur Binde stehen, aber was darüber hinaus passiert, entscheiden die Spieler selbst. Wir haben sie in die Lage versetzt, sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Sie sind in der Lagem, selbst zu entscheiden. Einige Spieler haben sich auch kritisch geäußert - das kam aber von den Spielern selbst.“

+++ Neuendorf über politische Kritik bei der WM +++

„Ich habe die FIFA kritisiert, weil sie uns in diese Situation gebracht haben, dass wir das Thema über das sportliche Abschneiden stellen würden. Ich glaube, diese Entscheidung, nicht mehr der Binde aufzulaufen, war eine, um Druck von der Mannschaft zu nehmen. Mit dieser Maßnahme wollten wir nicht Druck auf die Mannschaft geben: Ihr spielt jetzt mit der Binde und wir schauen, was wir passiert. Es wäre in der Mannschaft ein größeres Thema gewesen, wenn wir Strafen bekommen hätten.“

+++ Neuendorf über die neue DFB-Struktur +++

„Wir müssen schneller vorankommen. Wir haben bei den ganzen Abstimmungsprozessen eine Struktur gefunden, die sehr schlank ist. Wo Leute ein Mandat haben, um für die ein oder andere Seite zu sprechen. Sie ist vielversprechender, als das, was wir zuletzt gesehen haben.“

+++ Neuendorf zur Rolle von Flick bei Bierhoff-Nachfolger +++

„Das ist eine Position, die ein gewisses Vertrauen verlangt. Deswegen werden wir die Entscheidung so fällen, dass man ein gemeinsames Grundverständnis hat. Deswegen werden wir ihn mit einbinden.“

+++ Neuendorf über Planung der Länderspiele +++

„Was die Länderspielplanung betrifft, sind wir sehr gut unterwegs. Das können wir auch ohne Oliver Bierhoff.“

+++ Neuendorf über Kritik an Zusammensetzung +++

„Wir haben uns für diese Namen entschieden. Es geht vor allem um die zukünftige Entwicklung des Männer-Fußballs. Alle diese Menschen haben einen Bezug zu dieser Nationalmannschaft. Deswegen ist es schon wichtig, dass so ein Know-How vorhanden ist. Wir können einfach keinen riesen Kreis machen, sondern müssen es begrenzen.“

+++ Neuendorf zur Zusammensetzung vom Beraterkreis +++

„Wir haben nicht geschaut, ob wir irgendwelche Quoten erfüllen müssen. Ich habe mit Aki Watzke gesprochen, wer am besten passt. Rudi Völler war Trainer beim DFB, Sammer war beim DFB. Es spielten aber auch ganz viele andere Aspekte mit rein. Der Vereinssicht hat keine Rolle gespielt, sondern was bringen sie für ein Portfolio mit. Wir haben uns freigemacht von anderen Überlegungen. Wenn sich aber jemand berufen fühlt, mit mir ein Gespräch zu führen, bin ich der Letzte, der das absagen würde.“

+++ Neuendorf über den Druck angesichts der EM 2024 +++

„Mir ist bewusst, dass wir eine Heim-EM haben. Wir werden schon Druck machen, aber wir haben nur diesen einen Schuss, der sitzen muss. Wir wollen eine Akzeptanz haben und es für alle nachvollziehbar machen, warum wir das tun, was wir tun. Wir haben zudem relativ schnelle Entscheidungen gehabt mit Bierhoff und Flick. Innerhalb dieser letzte Woche hat viel stattgefunden. Gehen Sie davon aus, dass wir diese Tempo beibehalten. Ich würde nicht davon ausgehen, dass wir uns zurücklehnen, denn wir wissen, dass wir Gas geben müssen.“

+++ Neuendorf über die künftige Rollen-Verteilung +++

„Hier geht es vor allem um die Struktur. Sollten wir es Aufteilen auf zwei, oder oder wie viele Personen es am Ende sind, muss ich gute Argumente haben. Deswegen ist der Beraterkreise auch gut und wichtig, die sagen, warum wir uns so aufstellen müssen. Da geht es auch um finanzielle Fragen. Ich glaube, ich werde viele Telefonate in den nächsten Wochen führen. Ganz entscheidend wird sein, dass wir ein Ergebnis hinbekommen, dass alle mittragen. "

+++ Neuendorf zum Bierhoff-Gespräch +++

„Oliver Bierhoff hat mit Aki Watzke und mir gesprochen. Der mediale Druck war schon enorm. Ob das bei ihm aber eine Rolle gespielt, weiß ich nicht. Wir haben es ergebnisoffen diskutiert. Es waren aufgeräumte Gespräche, die nicht von Druck geprägt waren.“

+++ Neuendorf über Menschen, die sich selbst ins Gespräch bringen +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Das registriere ich, auch die Fülle der Namen. Ich habe jetzt erstmal Gespräche verbandsintern geführt. Das war mir wichtiger.“

+++ Neuendorf über den neuen Sportdirektor +++

„Alles, was jetzt besprochen wird, wird auch rückgekoppelt mit Hansi Flick. Wir werden eine einvernehmliche Lösung hinbekommen. Wir fangen jetzt erstmal an. Namen sind viele gehandelt worden, aber das ist erstmal nicht das, womit wir uns in erster Linie befassen. Was kann die Person effektiv dazu beitragen, dass wir uns fußballerisch verbessern? Das ist der erste Schritt.“

+++ Neuendorf über die Reaktionen zur Taskforce +++

„Ich bin darauf gefasst, dass man auf die Zusammensetzung Reaktionen bekommt. Da gibt es eine positive und negative Ansicht. Damit muss man leben. Es geht allen darum, wie bekommen wir ein erfolgreiches Turnier zusammen. Das sind die Dinge, die uns alle umtreiben. Diese Menschen, die jetzt zusammenkommen, haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein.“

+++ Neuendorf über Aus von Bierhoff +++

„Ich habe kein Gespräch mit ihm geführt, wo seine Rolle beschnitten werden soll. Es war einvernehmlich und beide Seiten sind zu dem Schluss gekommen, die Weichen neu zu stellen.“

+++ Neuendorf über Flicks Rolle in der Beratergruppe +++

„Hansi Flick weiß über das, was ich hier verkünde, sehr genau Bescheid. Wir werden den Austausch pflegen und er wird sich einbringen, ist aber kein Teil.“

+++ Neuendorf zum Ablauf der Beratergruppen +++

„Wir werden jetzt erstmal eine Struktur-Debatte führen. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass es eine Trennung geben sollte, erarbeitet der jeweilige Arbeitskreis das Profil. Ich werde als Bindeglied zwischen den Gremien fungieren.“

+++ Neuendorf zur Flick-Zukunft +++

„Wenn ich Oliver Bierhoff und Hansi Flick einlade, geht es um das sportliche Fazit. Wir haben zu keinem Zeitpunkt bei den Gesprächen darüber gesprochen, dass er nicht weitermacht. Ich schätze ihn menschlich und fachlich ist er über jeden Zweifel erhaben. In den Gesprächen ging es also nicht um eine Ablösung. Die sportliche Verantwortung hat Oliver Bierhoff in seinem Statement übernommen. Das müssen wir alle aber.“

+++ Neuendorf über Entfremdung des DFB-Teams +++

„Über diesen Entfremdungsprozess ist viel berichtet worden. Man merkt schon, dass es dort massive Unterstützung für einige Teams gibt. Wir hatten zuletzt bei den Spielen in der Nations League gute Zuschauerzahlen. Wir haben schon großes Interesse, denn sonst wäre die Enttäuschung jetzt nicht so groß. Wie wir den Funken wieder entfachen können, ist ein Thema, mit dem wir uns befassen müssen. Fertige Rezepte habe ich aber nicht bereit.“

+++ Neuendorf über Rollenverteilung im Beraterkreis +++

„Ich kann nicht sagen, wann sich Hansi Flick äußern wird. Er wird nochmal mit den Trainer sprechen und mehr kann ich nicht sagen. Wir waren uns einig, dass wir die zwei Arbeitskreise einrichten. Ich als Präsident habe den Hut auf und am Ende des Tages müssen die Entscheidungen, die getroffen werden, von den DFB-Gremien abgesegnet werden.“

+++ Neuendorf über mögliche neue Rollen +++

„Bei allem Verständnis für Tempo wollen wir erst auf die Strukturen schauen. Das werden wir in dieser Runde besprechen. Da kann ich jetzt noch keine Zahlen nennen, wie viele Leute wir brauchen.“

+++ Neuendorf will Frauenfußball stärken +++

„Wir erinnern uns alle, dass unsere Frauen im Sommer Vize-Europameister geworden sind. Unsere U17-Juniorinnen sind Europameister geworden. Das haben wir positiv umsetzen können für den Fußball in Deutschland. Wir sind in einer neuen Dimension vorgestoßen bei den Lizenzerlösen im Frauenfußball. Das ist ein großer Erfolg des DFB. An den ersten neun Spieltagen haben wir schon mehr Zuschauer als in der kompletten Vorsaison. Und wir sehen deutlich mehr Mädchen im Verein. Die Tendenz ist eindeutig. Wir wollen den Sport weiter vorantreiben.“

+++ Neuendorf zieht politisches Fazit +++

„Wir haben in den letzten zehn Monaten nichts mehr gelesen von Razzien und internen Streitigkeiten. Das ist ein Fortschritt. Das darf man nicht klein reden. Wir haben klare Position bezogen, dass die Position sich zur Politik verbessern muss. Wir waren wegen des schlechten Rufs nicht mehr in der Lage, politische Forderungen zu stellen. Wir haben viele Gespräche geführt und auch konkrete Inhalte besprochen. Die Bedeutung ist nicht geringzuschätzen, dass der Sport unter den Schutz der Energiekrise geschlüpft ist und es eine deutliche Entlastung gibt für die Vereine.“

+++ Neuendorf über Entschädigungsfond +++

„Es waren immer zwei zentrale Forderungen. Zum einen wollten wir, dass die FIFA einen Entschädigungsfond für die Menschen auf den WM-Baustellen einrichtet. Und wir haben auch gesagt, dass die Migration Working Centers in Doha eingerichtet werden sollen. Beides hat die FIFA aufgegriffen, auch wenn es etwas untergegangen ist.“

+++ Neuendorf zur One Love Binde in Katar +++

„Was das Thema der Binde betrifft, habe ich versucht es in Katar zu erläutern und möchte ich es nochmal erläutern. Es hat mich persönlich sehr beschäftigt, auch im Nachgang. Man fragt sich, ob es die richtige Entscheidung war, die Binde vom Arm zu nehmen. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin immer wieder zum selben Ergebnis kommen: Wir wollen sportlichen Erfolg und nicht die Spieler gefährden.“

„Sie wissen, dass die FIFA in England vorstellig geworden ist und von weitreichenden Strafen gesprochen hat. Ich habe aus der Situation gelernt, dass ich künftig deutlich vor einem Turnier für Klarheit sorgen möchte. Wir haben die FIFA im September angeschrieben und wir sind trotz mehrfacher Nachfrage immer wieder vertröstet worden. Aus heutiger Sicht und mit ein paar Tagen Abstand hätte ich heute anders gehandelt. Wir hätten das direkte Gespräch mit Gianni Infantino suchen müssen. Das ist mein Lerneffekt.“

+++ Neuendorf stellt neuen Beraterkreis vor +++

„Es wird darüber ein Beraterkreis geben, in dem es um den sportliche Zukunft des DFB geht. Wie sind wir aufgestellt für die Zukunft? Es gibt Themen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wir haben eine Gruppe zusammenbekommen, die über alle Zweifel erhaben ist. Dazu zählen Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Oliver Kahn, Matthias Sammer und Oliver Mintzlaff hinzu. Das ist eine sehr kompetente Gruppe, die sich ausschließlich um den sportlichen Bereich kümmern wird. Da geht es auch um die Nachfolge von Oliver Bierhoff. Wir wollen Weihnachten ein erstes Treffen machen und einen Fahrplan erstellen. Zu Beginn des Jahres werden wir uns intensiv beraten.“

+++ Neuendorf zieht Resümee +++

„Es gibt einiges zu besprechen nach zehn Monaten Amtszeit. Und nach den letzten Monaten gibt es erst recht Redebedarf. Wir haben schnell Telefonate nach dem Turnier geführt. Die Ergebnisse kennen sie ja. Neben den Gesprächen mit den beiden sportlichen Verantwortlichen gab es auch Gespräche und Sitzungen mit dem Vorstand und Präsidium des DFB und dem Aufsichtsrat. Es sind für mich wichtige Ansprechpartner, die wir mitnehmen müssen.“

„Zudem haben auch Gespräche mit Menschen, die nicht im DFB aktiv, es aber mal waren und über eine Menge Sachverstand verfügen, stattgefunden. Daraus sind mehrere Dinge entstanden. Wir werden eine DFB-interne Arbeitsgruppe erstellen zu der mehrere DFB-Verantwortlichen wie auch Philipp Lahm gehören. Wir werden uns den gesamten Geschäftsbereich von Oliver Bierhoff anschauen. Wir wollen darüber sprechen, ob die Strukturen stimmig sind und ob sie erfolgreich sind in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht.“

+++ DFB-Verantwortlichen auf der Bühne +++