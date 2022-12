WM 2022: "Gesten der Argentinier sind erbärmlich" - Ex-DFB-Pressesprecher sieht Parallelen zu 2006

Nach dem Viertelfinalsieg im Elfmeterschießen gegen die Niederlande lassen sich die Argentinier zu unrühmlichen Szenen hinreißen. Die Bilder erinnern an die Vorfälle bei der WM 2006 in Deutschland.

Bei den Szenen nach dem WM-Viertelfinale in Katar zwischen Argentinien und den Niederlanden fühlte sich so mancher deutsche Fan an das Turnier 2006 im eigenen Land zurückversetzt.