Kurzbahn-WM: Deutsche Schwimmer überstehen Vorläufe

Der EM-Dritte auf der Langbahn Ole Braunschweig (Berlin) schlug in seinem ersten Lauf über 100 m Rücken nach 50,37 Sekunden als Zweiter an und zog als insgesamt Zehnter ins Halbfinale am Dienstag um 20.38 Uhr Ortszeit (9.38 Uhr MEZ) ein.