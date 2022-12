WWE-Paukenschlag um Alexa Bliss sorgt für Gesprächsstoff

Nach dem Kampf gratulierte Belair Bliss, die in den vergangenen Monaten gegen Bayley und ihrer Gruppierung Damage CTRL an ihrer Seite gestanden war. Dann jedoch kam es zu unheimlichen Szenen.

Alexa Bliss setzt „Sister Abigail“ gegen Bianca Belair an

Belair bot Bliss zunächst einen Handschlag an, Bliss aber stoppt kurz zuvor und signalisierte, den Champion stattdessen umarmen zu wollen. Belair ging darauf ein, die beiden fielen sich in die Arme - und Bliss setzte mit finsterer Miene plötzlich die von Wyatt bekannte Aktion Sister Abigail an. Auf dem Videobildschirm in der Halle leuchtete derweil das an „Das Schweigen der Lämmer“ angelehnte Logo Wyatts auf.