WWE RAW mit Schock-Ende: "Du bist gefeuert!"

Adam Pearce (r.) sprach am Ende von WWE RAW eine Kündigung gegen Bobby Lashley aus © WWE

Überraschender Cliffhanger am Ende von WWE Monday Night RAW: Der frühere WWE-Champion Bobby Lashley wird von Adam Pearce gefeuert.

Bei der Aktion handelt es sich offensichtlich um eine inszenierte Story - die eine Rolle in Lashleys noch nicht zu Ende erzählter Fehde mit Brock Lesnar zu spielen scheint.

Bobby Lashley: Adam Pearce spricht Kündigung aus

Rollins konterte dann einen weiteren Spear-Versuch mit dem Pedigree und holte sich den Sieg: Lashley schrie danach den Ringrichter an - und schlug einen weiteren Unparteiischen nieder, der zu schlichten versuchte.

Es bleibt abzuwarten, wohin der Cliffhanger führt, es liegt jedoch nahe, dass sie sich in Richtung des nächsten Großereignisses Royal Rumble am 28. Januar auflösen wird. Die große Fehde, die dort oder womöglich auch erst bei WrestleMania im April ihr Ende finden dürfte, ist die gegen Lesnar (der auch eine Vorgeschichte mit Pearce und den Offiziellen hat). Es steht aktuell 1:1 zwischen Lashley und dem bei WWE nur unregelmäßig auftretenden „Beast Incarnate“. (HINTERGRUND: Warum Bobby Lashley jahrelang in Deutschland gelebt hat)