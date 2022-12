NFL: Cardinals-Star Kyler Murray verletzt sich bei Pleite gegen Patriots schwer

Die Arizona Cardinals unterliegen den New England Patriots im Monday Night Game der NFL - und beklagen den offenbar langwierigen Ausfall von Star-Quarterback Kyler Murray. Auch für weitere Akteure ist mit Blessuren vorzeitig Schluss.

Fans und Zuschauer waren am Ende fassungslos - bei dieser Partie jagte ein Schockmoment den nächsten.

Die 13:27-Niederlage der Arizona Cardinals gegen die New England Patriots im Monday Night Game der NFL ist von gleich mehreren schwerwiegenden Verletzungen überschattet worden. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

NFL: Cardinals-Star Kyler Murray verletzt sich schwer

Der Star-Quarterback der Cardinals erlitt schon beim ersten Angriff ohne Kontakt eines Gegenspielers eine Knieblessur, wurde danach auf einem Krankentransporter vom Feld in die Stadion-Katakomben gefahren. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

In diesem Fall fiele der 25-Jährige monatelang aus - Gewissheit über die Schwere der Verletzung sollen weitere Untersuchungen am Dienstag ergeben, eine offizielle Diagnose gibt es bislang nicht. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Regeln im Football)

Auch drei Patriots-Spieler mit Blessuren raus

Kurios: In den ersten beiden Vierteln der Partie schieden auch Marco Wilson (Cardinals/Taubheitsgefühl) sowie die Patriots-Stars DeVante Parker (Verdacht auf Gehirnerschütterung), Jack Jones (Knieverletzung) und Rhamondre Stevenson (Knöchelverletzung) aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Football wurde am Ende auch noch gespielt: Für Murray sprang Ersatzmann Colt McCoy in die Bresche, konnte die Niederlage der Cardinals aber nicht verhindern angesichts fahrlässiger Ballverluste in der zweiten Halbzeit, wodurch die Patriots sich dank zweier Touchdowns von 13:13 auf 27:13 absetzten. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)