Rugby: Neuseelands Premierministerin preist Weltmeisterinnen

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern empfängt die Rugby-Weltmeisterinnen am Parlament in Wellington - und lobt.

Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat die Rugby-Weltmeisterinnen des Landes am Dienstag am Parlament in Wellington offiziell empfangen. Sie pries die WM-Titelträgerinnen als „Legenden“. Vor einem Monat waren die Neuseeländerinnen durch einen dramatischen 34:31-Erfolg gegen England Weltmeisterinnen geworden.