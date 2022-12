WM 2022: Kroatien-Stars singen umstrittenes Lied - das auch Neuer mal zum Fallstrick wurde

Nach ihrem Viertelfinaltriumph gegen Brasilien kannte der Jubel der kroatischen Nationalspieler keine Grenzen. Nun kursieren allerdings Videos, die man in den Nachbarländern nicht gerne sieht.

Mit ihren eindrucksvollen Siegen hat sich die kroatische Nationalmannschaft bei der WM in Katar in die Herzen von vielen Fußballfans gespielt. Der Viertelfinalerfolg gegen den großen Favoriten aus Brasilien war einer der bisherigen Höhepunkte des Turniers. (So entzauberte Kroatien die Selecao)