FC Bayern: Ersetzt Nübel Neuer? So umstritten ist der Torwart in Monaco

Nach dem Saison-Aus von Manuel Neuer rückt Alexander Nübel auch hierzulande wieder in den Fokus. Der 26 Jahre alte Keeper, seit eineinhalb Jahren vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen, ist einer der Kandidaten für die Neuer-Nachfolge in der kommenden Rückrunde. (Neue Details zu Neuers Ski-Unfall)