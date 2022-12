WM 2022: Reyna reagiert auf Rauswurf-Berichte! BVB-Profi und USA-Star meldet sich zu Wort - und gibt Fehler zu

„Ich hatte gehofft, mich nicht zu den Vorgängen bei der Weltmeisterschaft äußern zu müssen. Ich bin der Meinung, dass Dinge, die im Rahmen einer Mannschaft geschehen, privat bleiben sollten“, schrieb der 20-Jährige, der bei dem Turnier in Katar insgesamt nur auf 52 Minuten Einsatzzeit kam.

Es seien Aussagen gemacht worden, die seine Professionalität und seinen Charakter in Frage stellten, so dass er sich veranlasst gesehen habe, eine Erklärung abzugeben. „Kurz vor der Weltmeisterschaft teilte mir Trainer Berhalter mit, dass meine Rolle bei diesem Turnier sehr begrenzt sein würde. Ich war am Boden zerstört“, erklärte der Offensivspieler.