Formel 1: So hat Sebastian Vettel Aston Martin geprägt

Seine letzten beiden Formel-1-Jahre verbrachte Sebastian Vettel bei Aston Martin. Die großen Erfolge haben sich nicht eingestellt. Dennoch geht der Rennstall davon aus, von der Zusammenarbeit in Zukunft zu profitieren.

Die Liaison zwischen Sebastian Vettel und Aston Martin begann so hoffnungsfroh - die erhoffte Erfolgsstory ist es jedoch nicht geworden.

Dennoch sieht man die gemeinsamen Jahre bei Aston Martin als gewinnbringende Investition in die Zukunft. „Er hat uns in jedem Bereich gepusht“, warf Tom McCullough, der Leistungsdirektor des Teams, bei formula1.com einen positiven Blick auf die Zusammenarbeit mit dem Heppenheimer. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vor allem mit seiner Formel-1-Vergangenheit war Vettel ein wichtiger Baustein bei der Weiterentwicklung des Teams. „Er kam von zwei großen Teams mit der Erfahrung, Rennen zu gewinnen, Meisterschaften zu gewinnen, also brachte er eine Menge Wissen in unser Team ein, über viele kleine Details: wie man arbeitet und wie man das Auto entwickelt, und was wirklich wichtig ist.“