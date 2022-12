Ex-Oranje-Star Quincy Promes will Russe werden

Dem ehemaligen niederländischen Nationalspieler Quincy Promes droht in der Heimat ein Strafverfahren. Um dies zu entgehen, ist er wohl dazu bereit, seine Nationalität zu wechseln.

Quincy Promes galt lange Zeit als Hoffnungsträger der niederländischen Nationalmannschaft. Bei der WM 2014 in Brasilien stellte der Offensivspieler seine Klasse bereits unter Beweis und erreichte mit der Elftal das Halbfinale.

Mittlerweile spielt der 30-Jährige, der bereits 2014 zu Spartak Moskau wechselte, nach Zwischenstationen beim FC Sevilla und Ajax Amsterdam erneut in der russischen Hauptstadt - und möchte nun russischer Staatsbürger werden, wie das niederländische Tagesblatt Algemeen Dagblad berichtet.

Hintergrund: Promes droht in der niederländischen Heimat ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes und Beteiligung an Drogenhandel. Der Spartak-Star soll unter anderem versucht haben, seinen Cousin zu erstechen, weshalb seit Oktober ein Strafverfahren gegen ihn läuft. Promes selbst war bei der Pro-forma-Anhörung nicht anwesend.

Promes droht „sofortige Festnahme“

Um einem Strafverfahren zu entgehen, soll sich Promes dazu entschlossen haben, russischer Staatsbürger zu werden. Bei einer Rückkehr in die Heimat drohe dem 30-Jährigen nach Informationen der Tageszeitung die „sofortige Festnahme“.

„Promes ist seit langem in Russland ansässig, wo er sich zu Hause fühlt. Die russische Staatsbürgerschaft würde ihn aber auch vor möglicher Verfolgung in seinem Heimatland schützen.“ Prosvetov weist auch darauf hin, dass Russland seine eigenen Bürger nicht an das Ausland ausliefert.