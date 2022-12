WM 2022: "Hat uns im Stich gelassen" - Ex-England-Star wirft Southgate Versagen vor

Nach Englands Aus bei der WM in Katar meldet sich Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand zu Wort und kritisiert Trainer Gareth Southgate. Besonders dessen Einwechslungen missfallen Ferdinand.

Rio Ferdinand hat nach der 1:2-Pleite der Engländer im WM-Viertelfinale gegen Frankreich auch Trainer Gareth Southgate eine Mitschuld an der Niederlage gegeben.

In seinem YouTube-Format Rio Ferdinand Presents FIVE kritisierte der ehemalige englische Nationalspieler insbesondere Southgates ausbleibende Einwechslungen.

„Ich glaube, Gareth Southgate hat uns mit seinen Auswechslungen im Stich gelassen“, leitete Ferdinand seine Kritik am Trainer der Three Lions ein.

Hier hat Southgate „versagt“

Kurz darauf wurde Ferdinand noch deutlicher. „Ich denke, dass er bisher bei fast jeder Entscheidung, die er getroffen hat, perfekt war, aber in einem Spiel wie gestern, wo es wirklich darauf ankommt, hat Gareth Southgate meiner Meinung nach im taktischen Bereich bei den Auswechslungen versagt“, warf der langjährige United-Spieler seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen vor.

Southgate hatte im Verlauf der Begegnung viermal gewechselt. In der 79. Minute brachte er Raheem Sterling und Mason Mount. In der 85. Minute kam Marcus Rashford aufs Feld, ehe Southgate in der 98. Minute mit Jack Grealish seinen letzten Joker einwechselte. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)