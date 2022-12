Anzeige

Alles Neu in 2023! Rainbow Six Siege Esports wird sich grundlegend verändern Exklusiv! R6S wird komplett umgebaut

Im neuen Jahr wird die eSports-Szene von Rainbow Six komplett auf links gedreht und neu erdacht - gemeinsam mit BLAST © Ubisoft

Florian Merz

Der Rainbow Six Siege eSports wird im kommenden Jahr grundlegend verändert. SPORT1 hat exklusiv mit den Verantwortlichen über die Neuausrichtungen gesprochen.

Rainbow Six Siege zählt neben Counter-Strike und Valorant zu den wichtigsten Ego-Shootern in der eSports-Szene. Doch mittlerweile hat das bisherige Wettkampfmodell offenbar ausgedient.

Im kommenden Jahr wird sich vieles ändern, unter anderem wurde BLAST als exklusiver Veranstalter für die anstehenden Wettkämpfe und Veranstaltungen gewonnen. Auch die grundlegende Struktur, weniger Majors und längere Zeiträume für die einzelnen Events anzubieten zählen zu den Veränderungen.

Wir haben mit den Verantwortlichen bei Ubisoft, Wei Yue, Esports Director für Rainbow Six Siege bei Ubisoft Montreal sowie Zeynep Gençağa, Senior Director, Head of Regions, Esports & Competitive Gaming bei Ubisoft, über das neue Zeitalter des eSports von Rainbow Six Siege gesprochen

BLAST & Zeitpunkt

Florian Merz: Zunächst einmal sind Glückwünsche angebracht, da ihr mit BLAST einen neuen Partner in Sachen Turnier- und Eventorganisation gewonnen habt. Warum aber ausgerechnet dieses Unternehmen und nicht zum Beispiel die ESL, mit der es in der Vergangenheit bereits einige Berührungspunkte gab?

Zeynep Gençağa: Wir haben uns mit vielen verschiedenen Turnierveranstaltern getroffen, gerade weil wir unser esports Ökosystem komplett neu gestalten wollen. Entsprechend sind wir mit BLAST eine langjährige Partnerschaft eingegangen, um unsere langfristige Vision von der Zukunft des Rainbow Six Esports zu verwirklichen. Entsprechend werden wir Hand-in-Hand zusammenarbeiten, um die besten Technologien, „Fans first“-Produkte und vieles mehr anbieten zu können. Für uns ist BLAST der perfekte Partner, der uns dabei hilft, ein spannendes high-end Esports Produkt auf die Beine zu stellen.

Der eSports von Rainbow Six Siege wurde bisher von Ubisoft in Eigenregie verarbeitet und nur punktuell hatte man in der Vergangenheit mit anderen Unternehmen wie der ESL zusammengearbeitet. Mit BLAST wurde nun ein Unternehmen als Partner gefunden, das bereits mit der Schaffung und Betreuung größerer Projekte vertraut ist. Unter anderem findet jährlich im Umfeld von Counter-Strike die BLAST Premier statt, neben den Intel Extreme Masters und ESL Pro League eine der wichtigsten Turnierserie in der Welt des von VALVE geschaffenen Shooters.

Warum jetzt?

Florian Merz: Erst vor wenigen Wochen sahen wir das Finale des letzten Majors in diesem Jahr über die Bildschirme flimmern. Als Nächstes steht das Six Invitational an und nun enthüllt ihr die Veränderungen der Rainbow-Six-Siege-eSports-Szene. Warum ausgerechnet jetzt?

Wei Yue: Das Ganze ist deutlich mehr als eine einfache Veränderung. Wir werden eine komplett neue Version der globalen eSports Szene schaffen. Weil die neue Season bereits im März beginnt, ist es unabdingbar, schon jetzt mit den Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch, weil es gleich mehrere gute Gründe dafür gibt.

Besonders Teams und Spieler müssen in Anbetracht der kommenden Season entsprechende Entscheidungen fällen, gerade was Vertragsverhandlungen angeht. Diese werden nicht selten bereits im Dezember abgeschlossen. Darüber hinaus und weil die laufende Saison zum Ende kommt, ist es klar, dass die Fans viele Fragen über das anstehende Jahr haben und wie der Wechsel von 2022 zu 2023 ablaufen wird. Zwar befinden wir uns bei einigen Themen, wie dem regionalen Programm, noch im Finetuning, doch wollten wir schon jetzt verraten, was wir im kommenden Jahr, mit BLAST und der Zukunft des Esports von Rainbow Six Siege planen. Aber jetzt, in diesem Moment, richten sich unsere Augen auf das Six Invitational, dem größten Wettkampf des Jahres.

Das Six Invitational wird im kommenden Februar die laufende R6S-Season beenden. Das erneut in Montreal ausgetragene Großevent bietet eine Bühne für die besten Teams, die einmal mehr um Ruhm, Ehre und jeder Menge Prestige gegeneinander antreten werden. Beim Six Invitational 2022 lag der Prizepool bei drei Millionen US-Dollar, wovon der spätere Weltmeister TSM eine Million mit nach Hause nehmen konnte. Es ist davon auszugehen, dass das Preisgeld in diesem Jahr in ähnlichen Regionen angesiedelt ist.

Aus drei mach zwei!

Florian Merz: Mit der neuen Season wird es zwei, anstatt drei Major-Events, dafür aber einen längeren Zeitraum für diese geben. Warum habt ihr euch dazu entschieden, gerade in diesem Bereich ein zurückzufahren?

Wei Yue: Bevor wir hier genauer darauf eingehen ist es uns wichtig zu erwähnen, dass wir hier nicht wirklich zurückfahren. Die Struktur, die wir um zwei Stages und den dazugehörigen Majors herumbauen, wird uns dabei helfen tiefergehende Storylines in diesen zu erschaffen. Auch die Six Majors bieten mit ihrem erweiterten Format genügend Spielraum, damit alle neun vertretende Regionen ihren Unterhaltungswert und Leistung präsentieren können