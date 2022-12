WM 2022: Mr. Avocado Head - Walid Regragui ist der Macher des Marokko-Märchens

Ex-Nationalspieler verrät: Das macht Marokko so unberechenbar

Walid Regragui übernahm vor erst drei Monaten den Cheftrainerposten der marokkanischen Nationalmannschaft. In kürzester Zeit formt er aus einer Mannschaft eine Familie und steht historisch im WM-Halbfinale.

Nach dem historischen 1:0-Erfolg über Mitfavoriten Portugal führte der 47-Jährige die marokkanische Nationalmannschaft als erstes afrikanisches Team der Geschichte in ein WM-Halbfinale. Am Mittwoch haben die Löwen vom Atlas im Duell mit Titelverteidiger Frankreich die Möglichkeit, ihr Märchen fortzusetzen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Dem Weltmeistertrainer Didier Deschamps, der die Équipe Tricolore in den vergangenen zehn Jahren zum Maß aller Dinge formte, wird in seinem zweiten WM-Halbfinale ein Kontrahent gegenüber stehen, der seit gerade einmal drei Monaten im Amt ist.

Nationaltrainer aus dem Nichts

Sechs Jahre lang trainierte er den marokkanischen Erstligisten FUS de Rabat, ehe er sich 2020 nach sechs Jahren in der Heimat dem katarischen Klub al-Duhail anschloss. Nach nur einem Jahr im Amt kehrte er zu Wydad Casablanca nach Marokko zurück und feierte prompt die Meisterschaft in der marokkanischen Botola.

Vorgänger Vahid Halilhodzic glückte zwar noch die erfolgreiche Qualifikation für die Weltmeisterschaft, jedoch spielten auf Grund persönlicher Differenzen Superstars wie Hakim Ziyech oder Noussair Mazraoui vom FC Bayern München keine Rolle in der Kaderplanung des 70-Jährigen.

Kritiker belächelten ihn als „Avocado-Kopf“

Zwar holte Regragui die zuvor ausgemusterten Stars direkt zurück, Anerkennung im eigenen Land brachte ihm dieser Schachzug allerdings nicht ein. Im Gegenteil: Eine Reihe von Experten kritisierten die Trainerwahl. Herablassend tauften sie den neuen Mann an der Seitenlinie „Mr. Avocado Head“.

Mit Taten ließ der 47-Jährige die heimischen Kritiker aber schnell verstummen und führte seine Auswahl mit einem torlosen Remis gegen Kroatien sowie Siegen über den ewigen Geheimfavoriten Belgien und Kanada zu Tabellenplatz 1 in der Gruppe F. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Durch den Sieg gegen Spanien schaffte Marokko als viertes afrikanisches Team den Einzug in ein WM-Viertelfinale.

Regragui formt marokkanische Familie

„Es war eine großartige Vorstellung, jeder hat sich aufgeopfert. Die Spieler haben sich bis aufs i-Tüpfelchen an den Matchplan gehalten“, zollte auch Regragui seiner Mannschaft nach dem Erfolg den angemessenen Respekt.

Die erbrachten Leistungen belegen den Sinneswandel, den die Mannschaft unter ihrem neuen Trainer durchlebt. Sorgten Unruhen zwischen den in Marokko geborenen Spielern und jenen, die im Ausland aufgewachsen sind, in der Vergangenheit häufig für Unruhe, treten die Löwen vom Atlas in Katar als geschlossene, harmonische Mannschaft auf.