Darts-WM 2023: Frauen-Power mit Sherrock, Greaves, Ashton - sie ist die größte Gefahr!

Darts-WM 2023: Frauen-Power mit Sherrock, Greaves, Ashton

Sherrock darf doch zur WM!

Hannah Cirkel

Bei der Weltmeisterschaft im Darts kämpfen 96 Teilnehmer um den begehrten Titel. Am Start sind erstmalig auch drei weibliche Profis. SPORT1 stellt die drei Frauen im Teilnehmerfeld vor, die den Ally Pally 2023 aufmischen wollen.

Für die Darts-WM 2023 konnten sich neben 93 Männern auch drei Frauen qualifizieren.

Durch eine Änderung der Quali-Regeln der PDC gibt es zum ersten Mal einen dritten Startplatz für eine Frau. (Darts-WM 2023 vom 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und LIVETICKER)

Fallon Sherrock, die wohl bekannteste Starterin, konnte sich nur durch die PDC-Maßnahme ein Ticket ergattern. Für immer mehr sportliches Aufsehen sorgt die 18-jährige Beau Greaves. Als jüngste Darts-Weltmeisterin ist sie zum ersten Mal im Londoner Alexandra Palace, dem Ally Pally, dabei. Komplett wird das Trio durch die dritte Engländerin Lisa Ashton, die bereits zum vierten Mal dabei ist.

SPORT1 stellt die drei qualifizierten Frauen vor, auf die sich die Zuschauer bei der Darts-WM 2023 freuen dürfen.

Fallon Sherrock (England)

Die 28-Jährige schrieb Geschichte, als sie als erste und bisher einzige Frau ein Spiel im Ally Pally gewinnen konnte. 2020 setzte sie sich gegen Ted Evetts mit 3:2 bei der Weltmeisterschaft durch. Auch in der zweiten Runde siegte sie gegen den damals an Nummer elf gesetzten Mensur Suljovic mit 3:1. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Mit dem Erreichen des Finals bei einem TV-Turnier im Jahr 2021, den Nordic Darts Masters, wurde sie zur ersten Frau, der das gelang. Im Finale musste sich die „Queen of the Palace“ nach einer 6:3-Führung noch mit 7:11 dem Niederländer Michael van Gerwen geschlagen geben.

Die besten Momente der "Queen of the Palace"

2023 nimmt Sherrock an ihrer dritten PDC-WM teil. Das wurde ihr allerdings nur durch eine Regeländerung ermöglicht, die auf ein geteiltes Echo stößt. Der Vorwurf kam auf, dass die Änderung nur wegen des Vermarktungspotentials der 28-Jährigen vorgenommen wurde.

In London kann sie beweisen, dass diese These nur heiße Luft ist. In der ersten Runde trifft sie auf Ricky Evans. Im Falle eines Erfolgs wartet dann mit Joe Cullen, aktuell Nummer 7 der Welt, jedoch ein harter Brocken.

Beau Greaves (England)

Sie gilt als momentan beste Spielerin der Welt. Mit ihren 18 Jahren wurde Greaves im April die jüngste Weltmeisterin in der Geschichte. Mit einem Schnitt von 104 Punkten pro Leg in einem Finale setzte Greaves eine neue Bestmarke.

Bemerkenswert sind diese Leistungen besonders vor dem Hintergrund ihrer Krankheit Dartitis - eine psychisch bedingte Abwurfschwäche. Diese Probleme konnte sie fürs Erste überwinden. Sie weiß aber auch, dass ein Rückfall noch möglich ist.

„Deshalb spreche ich in diesen Tagen so viel davon, dass ich Spaß habe und mir selbst keinen Druck ausübe“, sagte sie im Daily Star. „Denn wenn ich das nicht tue, weiß ich, dass ich wieder in die Falle tappen kann, und das will ich auf keinen Fall.“

Acht Titel in Folge sowie 52 Siege am Stück stehen für das Talent zu Buche. Damit reiht sie sich in die Riege der Legenden wie Phil Taylor oder Michael van Gerwen ein. Auch sie haben acht Titel hintereinander gefeiert. „Ich sehe sie als das Talent überhaupt im Damen-Darts-Sport“, meint SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

Beau Greaves ist die jüngste Weltmeisterin im Darts

Bei ihrem WM-Debüt könnte sie sogar auf Martin Schindler treffen. Dafür muss sie zunächst einmal William O‘Connor aus dem Turnier werfen, was der jungen Dame aber durchaus zuzutrauen ist.

„Von den Zahlen her ist sie die beste Dame aller Zeiten. Das ist unglaublich beeindruckend“, meinte Marijanovic: „Sie spielt regelmäßig Averages in dem tiefen 90er-Bereich – bei den Damen ist das überhaupt nicht gang und gäbe. Sie ist daher auch die von drei Damen, bei der glaube ich jeder denkt: Oh, das könnte schwierig werden.“

Lisa Ashton (England)

Die dritte Engländerin bringt mit ihren 52 Jahren am meisten Erfahrung mit. Auch vier Teilnahmen an den Weltmeisterschaften kann nur sie vorweisen.

Seit 2007 ist Ashton bereits Darts-Profi. Seitdem kann sie vier Titel als BDO-Weltmeisterin vorweisen (2014, 2015, 2017, 2018). Momentan steht sie auf dem ersten Platz der Damen-Weltrangliste. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Als erste Frau konnte sich Ashton eine Tour Card für die PDC Pro Tour 2020 und 2021 sichern. Mit einer Niederlage gegen Ron Meulenkamp bei der WM 2022 musste „The Lancashire Rose“ ihre Tour Card allerdings wieder abgeben.

Beau Greaves, Lisa Ashton und Fallon Sherrock (v.l.n.r.) sind bei der Darts-WM am Start