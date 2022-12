Bundesliga: FC Bayern trifft wohl Torhüter-Entscheidung nach Neuer aus - es geht um ein großes Juwel

Der FC Bayern hat einige talentierte Torhüter in seinen Reihen. Ein U19-Juwel bekommt nach dem Aus von Manuel Neuer nun in der Vorbereitung wohl eine Chance, sich zu zeigen.

Hülsmann hat mit Thomas Kroth den selben Berater wie Manuel Neuer. Er kam 2017 von Eintracht Trier in die Bayern-Jugend. In der laufenden Saison spielte er für die U19, aber auch schon im Regionalligateam des FCB. Zudem kam er in der Youth League zum Einsatz.