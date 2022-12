Handball: Wetzlar holt Kroatiens Nationaltrainer Horvat

Der kriselnde Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat in Kroatiens Nationaltrainer Hrvoje Horvat einen Nachfolger für den freigestellten Chefcoach Benjamin Matschke gefunden. Wie der Tabellen-15. am Montag mitteilte, erhielt der 44-Jährige die Freigabe des kroatischen Verbands und bei den Mittelhessen einen Vertrag bis Saisonende.

"So, wie es mein Traum war, eines Tages einmal die kroatische Mannschaft zu führen, war es auch ein großes Ziel von mir, Cheftrainer in der Bundesliga sein zu dürfen", sagte Horvat, der sein Nationaltraineramt in Kroatien weiterführt und im Januar an der WM in Polen und Schweden teilnehmen wird.