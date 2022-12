Frankreich und Argentinien Favoriten auf WM-Finaleinzug

Titelverteidiger Frankreich und Argentinien haben die besten Chancen, am Sonntag das Endspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar zu bestreiten.

Titelverteidiger Frankreich und Argentinien haben die besten Chancen, am Sonntag das Endspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zu bestreiten. Argentinien um Superstar Lionel Messi ist in seinem Halbfinale am Dienstag bei bwin mit einer Siegquote von 1,80 klarer Favorit gegen Kroatien (Siegquote 4,80).