Faszination Poker Faszination Poker!

undefined © GGPoker

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich Poker zu mehr als einem Kartenspiel entwickelt. Poker ist zu einem Massenphänomen geworden, das live und online weltweit viele tausende Spieler an die Tische lockt. Aber wie konnte es so weit kommen? Was macht die Faszination Poker aus?

Ein ganz großer Faktor ist sicher, dass wirklich jeder Spielertyp ganz schnell die für ihn richtige Nische in diesem Spiel finden kann. Egal ob mit Freuden oder völlig fremden Personen, egal ob kleine oder große Einsätze und egal ob im örtlichen Casino oder auf einer Online-Plattform, Poker ist für alle ganz einfach zugänglich.

Beim Pokern muss es nicht immer um das große Geld gehen. Insbesondere online haben Spieler die Möglichkeit, den Nervenkitzel mit ganz kleinen Einsätzen zu genießen. Im in Deutschland lizensierten Online-Pokerraum von GGPoker beginnen die Einsätze aller Varianten bereits im Cent-Bereich. Das bedeutet gleichzeitig, dass sich ambitioniertere Spieler nach und nach in den Limits hochspielen können, ohne jemals eine größere Summe in das Spiel zu investieren. Ein gutes Beispiel dafür ist GGPoker Ambassador Fedor Holz, der vor vielen Jahren auf den kleinsten Limits begonnen hat und mittlerweile die deutschen All-Time Money-List im Poker anführt.

Ein weiterer großer Faktor für die Erfolgsgeschichte, um den gerne gestritten wird, ist die Komponente Glück. Auf lange Sicht dominiert das Können, denn es gilt immer und immer wieder die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen – so wie im richtigen Leben. Aber kurzfristig ist es durchaus hilfreich, wenn einem das Glück ab und an zur Seite springt – so wie im richtigen Leben. Dass sich Hobbyspieler jederzeit bei großen Turnieren mit den besten Profis messen und mit dem Quäntchen Glück auch bestehen können, macht definitiv die Faszination Poker aus.

So wie im Jahr 2003 als sich Chris Moneymaker für den Main Event der World Series of Poker im legendären Binion‘s Horseshoe Casino in Las Vegas qualifiziert hatte. Der Buchhalter aus Tennessee setzte sich dann völlig überraschend gegen die besten Spieler der Welt, wie Phil Ivey, Doyle Brunson, Phil Hellmuth oder auch Daniel Negreanu durch und gewann das WSOP Bracelet samt $2,5 Millionen. Ganz nebenbei löste Moneymaker mit diesem Triumph auch einen weltweiten Pokerboom aus, der die Entwicklung des Spiels in den kommenden Jahren geprägt hat und bis heute nachhallt.

Heutzutage ist die Online-Qualifikation fester Bestandteil aller großen Pokerturniere. Als offizieller Partner der World Series of Poker veranstaltet GGPoker Qualifikationsturniere für den WSOP Main Event und schickt jedes Jahr zahlreiche Spieler aus aller Welt nach Las Vegas. Durch ein simples Satellite-System ist es bei GGPoker sogar möglich schon ab €1 Einsatz ein komplettes Preispaket mit Buy-in plus Reisespesen für die WSOP zu gewinnen.

Das alles und noch viel mehr macht die Faszination Poker aus!