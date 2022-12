NFL: „Mr. Irrelevant“ stellt Brady in den Schatten

Purdy stellte Brady beim Duell in den Schatten © GETTY IMAGES/AFP/SID/LACHLAN CUNNINGHAM

Rookie Brock Purdy hat in der NFL schwer aufgetrumpft und dabei den großen Tom Brady in den Schatten gestellt. Der Quarterback, der als letzter Pick im vergangenen Draft der US-Football-Profiliga als „Mr. Irrelevant“ bezeichnet wird, also als unbedeutend gilt, führte die San Francisco 49ers zu einem 35:7 über die Tampa Bay Buccaneers.