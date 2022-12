Frauen-Bundesliga: Nach Schüller und Zadrazil - FC Bayern bindet nächsten Star langfristig

Damit bauen die Bayern-Frauen weiter an ihrem Team der Zukunft: Zuvor haben beim FC Bayern bereits die Leistungsträgerinnen Lea Schüller und Sarah Zadrazil jeweils bis 2026 verlängert. Am Saisonende laufen die Verträge von Maria-Luisa Grohs, Hanna Glas, Maximiliane Rall, Carolin Simon, Saki Kumagai und Ivana Rudelic aus.

Linda Dallmann: „Wir als FC Bayern noch nicht am Ziel“

“Für uns hat sich nicht die Frage gestellt, ob wir mit Linda verlängern wollen oder nicht“, sagte die Sportliche Leiterin Bianca Rech. Dallmann sei ein „wichtiger Faktor“ für die Mannschaft, die Vertragsverlängerung bis 2026 „ist ein wichtiger Baustein in unserer Kaderplanung. Wir sind froh, dass wir sie so lange binden konnten.“

Dallmann spielt seit 2019 für die Bayern. In bislang 104 Spielen erzielte sie 40 Tore, in dieser Saison sind es bislang elf in 15 Spielen. Für die Nationalmannschaft lief Dallmann bislang 55-mal auf (12 Tore). Bei der EM im Sommer kam sie in allen sechs Spielen zum Einsatz, fünfmal wurde sie dabei eingewechselt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Frauen-Bundesliga)