WM 2022: Nach Brasilien-Aus - Neymar veröffentlicht Privatchats mit Rodrygo, Thiago Silva, Marquinhos

So bittere Tränen weinen Brasiliens Stars

Nach dem bitteren WM-Aus sitzt die Enttäuschung bei den Brasilianern immer noch tief. Zu sehen ist das in den Chats zwischen Neymar und seinen Mitspielern, die der Superstar ohne deren Einverständnis veröffentlicht.

Auf seinem Instagram-Profil hat Neymar nach dem Ausscheiden Brasiliens bei der WM in Katar mehrere Privatchats mit Teamkollegen veröffentlicht. Besonders einem jungen Pechvogel hat der Superstar darin Trost gespendet.

In seiner Instagram-Story postete der 30-Jährige seine Chat-Verläufe mit Thiago Silva, Marquinhos und dem jungen Rodrygo, der den ersten Elfmeter beim Viertelfinal-Aus gegen Kroatien vergeben hatte.

Neymar schrieb seinem jungen Teamkollegen: „Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du ein Star bist... es ist eine Ehre, Teil deiner Karriere zu sein, von dir zu hören, dass ich dein Idol bin, und zu sehen, wie du einer der Stars in der Geschichte Brasiliens wirst!“

Zudem sprach der Superstar dem 21-Jährigen weiter Mut zu: „Ich habe in meiner Karriere viele Fehler gemacht, und ich habe aus allen gelernt. Aber ich habe nie aufgegeben, ich habe immer nach Verbesserungen gesucht und mich in allem perfektioniert“, meinte der PSG-Star, dessen Zukunft in der Nationalelf noch ungewiss ist.