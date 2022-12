Hertha: Verhandlungen mit neuem Investor machen Fortschritte

„Beide haben Interesse an einer Partnerschaft“, sagte Präsident Kay Bernstein im kicker-Interview: „Und beide wissen, worauf sie sich einlassen. Die Gespräche in Miami und Berlin waren harmonisch, respektvoll und konstruktiv.“

Eine Zusammenarbeit "wäre für uns der Schritt hin zu mehr Ruhe, mehr Internationalisierung und mehr Know-How. Ich finde diese Kombination nicht so schlecht", sagte Bernstein: "Wir bekämen konstante Ruhe, weitere sportliche Expertise und ein großes Netzwerk auf der Investorenseite ? und einen Partner, der wirtschaftlich organisch gewachsen und weltweit aufgestellt ist."

„In einer idealen Welt würde ich auf einen Investor verzichten“

Eine Delegation der amerikanischen Investmentfirma, die Interesse am Erwerb der Anteile des aktuellen Investors Lars Windhorst und seines Unternehmens Tennor hat, war drei Tage zu Gesprächen in Berlin und hatte sich vor Ort ein Bild gemacht. Zuvor hatte Bernstein den möglichen neuen Partner bereits in Miami besucht.