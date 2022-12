WM 2022: "Wird noch lange schmerzhaft sein" - Bellingham meldet sich nach England-Aus

Anzeige

Nach dem WM-Aus mit England wendet sich Jude Bellingham an seine Follower. Er deutet an, dass er einige Zeit an der Partie zu knabbern haben wird.

Jude Bellingham meldet sich zu Wort!

Der BVB-Profi hat sich einen Tag nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM mit England in den sozialen Medien an seine Follower gewandt – und einen Einblick in seine Gefühlswelt gegeben. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

„Dieses Spiel wird noch lange Zeit schmerzhaft sein“, schrieb der 19-Jährige, der mit den Three Lions mit 1:2 gegen Weltmeister Frankreich verlor - auch aufgrund eines verschossenen Elfmeters von Kapitän Harry Kane.

Bellingham: „Die bessere Mannschaft ist ausgeschieden“

„Die bessere Mannschaft ist ausgeschieden, so ist das manchmal im Fußball“, betonte Bellingham. „Trotzdem bin ich sehr stolz auf den Einsatz, den Kampf und die Leistung meiner Mannschaftskameraden während des gesamten Turniers.“

Der Mittelfeldspieler war einer der besten Akteure im Team von Gareth Southgate. Beim 6:2-Auftaktsieg gegen den Iran erzielte er sein erstes Länderspieltor. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)