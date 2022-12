Transfernews: Haaland-Aussagen sorgen für Wirbel - dabei sind sie eigentlich harmlos

Der Superstar ist bis 2027 an den englischen Meister gebunden. Dass er auch so lange bleibt, wird nun zum wiederholten Male von seinem Vater angezweifelt. Alf-Inge Haaland erklärte im Interview mit France Football , dass der Topstürmer die Citizens durchaus deutlich früher verlassen könnte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Er könnte 15 Jahre bei City bleiben, weil es ihm sehr gefällt und es ein großartiger Verein ist, aber ich habe den Eindruck, dass er beweisen will, dass er in jeder der großen Ligen gewinnen kann.“

Beim BVB in Deutschland sei Haaland zweieinhalb Jahre geblieben und „er könnte es auch in Zukunft so machen. Drei Jahre Premier League, dann nach Italien, Spanien oder Frankreich. Es ist noch nichts entschieden, aber es ist eine Möglichkeit, weil er in jedem Team ein Gewinner sein kann.“