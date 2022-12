Anzeige

Medien: Griner erstes Basketball-Training nach zehn Monaten Pause 294 Tage Gefängnis: So geht es Griner

US-Star-Basketballerin Brittney Griner hat nach Angaben von ESPN erstmals nach 294 Tagen in russischer Gefangenschaft wieder ein leichtes Basketball-Training absolviert.

Dies berichtete ihre Beraterin Lindsay Kagawa Colas dem US-Sportsender.

Griner absolvierte ein Workout in Fort Sam Houston in San Antonio/Texas. Ob Griner allerdings ihre Karriere fortsetzt, sei noch nicht definitiv entschieden, so Colas: „Sie hat keinen Druck.“ Es gehe Griner „wirklich, wirklich gut. Sie hat das scheinbar auf ziemlich unglaubliche Art durchgestanden.“

Griner gegen „Händer des Todes“ ausgetauscht

Griner war in der vergangenen Woche in einem spektakulären Gefangenen-Austausch frei gekommen. Die 32-Jährige war gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But, als "Händler des Todes" bekannt, eingetauscht worden. Griner hatte mehrere Monate in russischer Gefangenschaft zubringen müssen.