Darts: Superstar Phil Taylor glaubt an Max Hopp - und lobt deutschen Dartssport

„Sowohl Max Hopp und Gabriel Clemens als auch Martin Schindler sind etablierte und angesehene Spieler“, sagte der 62-Jährige dem SID kurz vor dem WM-Start. Trotz des „sehr hohen Niveaus“ in der Weltspitze seien „alle drei sind in der Lage, ein großes Turnier zu gewinnen“.

Taylor kommt gerne nach Deutschland

Die WM im Londoner Alexandra Palace beginnt am kommenden Donnerstag, in Clemens (Saarwellingen) und Schindler (Strausberg) sind erstmals in der Geschichte zwei deutsche Spieler gesetzt und steigen daher erst in der zweiten Runde ein.