Labbadias heikle Mission - Karl-Heinz Förster über den neuen Coach des VfB Stuttgart

Am Montag wird Bruno Labbadia als neuer Trainer des VfB Stuttgart vorgestellt. Der 56-Jährige ist zurück an alter Wirkungsstätte, bereits von 2010 bis 2013 war er als Cheftrainer bei den Schwaben tätig.

„Spiegelbild der schwachen Hinrunde“

Im Sommer habe man versucht „vor allem an der Fitness und der Wettkampfhärte zu arbeiten, die Truppe ist in den ersten Spielen auch mehr gelaufen, doch dann das Ganze wieder verpufft und es gab zuweilen einfallsloses Ballgeschiebe“.

Förster: „VfB ein großer Klub“

„Warum ein Teil der Fans so reagiert, verstehe ich nicht. In den vergangenen beiden Jahren ging es nicht vorwärts, sondern nur rückwärts“, sagt Förster, der Labbadia gut kennt. Jetzt gehe es nur darum nicht noch mehr da unten reinzurutschen und „dafür ist Bruno der richtige Mann. Er kann den VfB vor dem Abstieg retten“.

„Teile der Mannschaft haben ein Mentalitätsproblem“

Moissidis sieht Mislintats Arbeit kritisch

Toptalente wie Tanguy Coulibaly, Roberto Massimo (an den portugiesischen Fußballverein Academico de Viseu FC oder Mateo Klimowicz (an Arminia Bielefeld verliehen) hätten nicht das erfüllt, was man sich von ihnen erwartet hat. „Und das war nicht nur ein Problem von Matarazzo. Manch einer hat es sich beim VfB zu gemütlich gemacht.“ Daran habe auch Mislintat ein gewisses Maß an Mitverantwortung, findet Moissidis.