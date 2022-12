Formel 1: Ferrari-Problem sorgt bei Nico Rosberg für "Bauchschmerzen"

Deutsche F1-Ära vor dem Ende? "Es fehlt an Qualität!"

„Ich sehe da viele Bauchschmerzen. Es ist unglaublich schwierig, diese Position zu besetzen. Wenn ich sehe, was Toto Wolff bei Mercedes leistet. Der für mich beste Teamchef und mit Sicherheit einer der besten aller Zeiten. So eine Kompetenz für Ferrari zu finden, das gibt es ja gar nicht“, erklärte er im „AvD Motor & Sport Magazin“ auf SPORT1 .

Rosberg von Ferrari verwundert

Ohnehin ist die Scuderia ein Team, welches den früheren Mercedes-Piloten mitunter sprachlos zurücklässt. „Sie haben die vergangene Saison teilweise einfach verhauen. Sie haben sich nicht so gut entwickelt wie andere Teams, wie Red Bull“, weiß der 37-Jährige.

„Sie haben sehr viele operative Fehler gemacht, also unglaublich viele operative Fehler. Mit der Strategie, PitStop, Fahrfehler, dies und jenes. Unglaublich, dass es so viele Fehler auf einmal sein konnten.“

Kritik an Schumacher

Fehler erlaubt hat sich im Jahr 2022 auch Mick Schumacher. Für den deutschen Youngster geht es in der kommenden Saison in der Königsklasse erst einmal nicht mehr weiter. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Für Rosberg nicht allzu verwunderlich. „Seine Leistung war einfach ein bisschen zu viel Auf und Ab. Er hatte zu viele Unfälle, zu viele negative Spitzen“, so der ehemalige Rennfahrer.

Und dennoch hat es Rosberg genossen, den Sohn von Mick Schumacher zu beobachten. „Es war toll, dass er am Start war, er hat uns allen großen Spaß gemacht. Es war aber leider extrem schwierig, weil er das schlechteste Auto in der Formel 1 hatte - und das zwei Jahre lang.“

Großer Respekt für Vettel

„Ich kann nicht erklären, warum er in den vergangenen Jahren fahrerisch nicht mehr als einer der besten da draußen galt – oder als der beste, so wie es am Anfang seiner Karriere war. Da galt er immer als der absolute Überflieger.“