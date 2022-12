WM 2022: Ten Hag enthüllt pikante CR7-Details

Die Zeit von Cristiano Ronaldo bei Manchester United ist seit dem 22. November vorbei. Der Superstar und der Verein einigten sich an diesem Tag auf eine Vertragsauflösung . (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Sechs Tage zuvor hatte Ronaldo in einem TV-Interview mit Piers Morgan mit dem Verein und vor allem mit Trainer Erik ten Hag abgerechnet.

Ten Hag: „Ronaldo wollte bleiben“

Nun äußert sich ten Hag in der Sun zu dem Interview.

Dabei wurde er kalt erwischt. Denn: „Im Sommer hatten wir ein Gespräch. Er kam herein und sagte: ‚Ich werde Ihnen in sieben Tagen sagen, ob ich bleiben will‘. Dann kam er zurück und sagte: ‚Ich will bleiben‘. Bis zu diesem Gespräch habe ich nichts anderes mehr gehört.“