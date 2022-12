Formel 1: George Russell? Vettel überrascht mit Weltmeister-Tipp

In der abgelaufenen Saison bewies der Mann aus King‘s Lynn in Norfolk, dass er mit der Spitze mehr als mithalten kann. Nach seinem Wechsel von Williams Racing zu Mercedes belegte er in seiner ersten Saison bei den Silberpfeilen Rang vier in der Fahrerwertung und ließ damit seinen Teamkollegen Lewis Hamilton zwei Plätze und 35 Punkte hinter sich. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)