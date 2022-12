WM 2022: Die Auferstehung des Antoine Griezmann

Nach dem Sieg gegen England steht Frankreich bei der WM in Katar im Halbfinale. Kylian Mbappé steht bei den Franzosen im Rampenlicht, doch Antoine Griezmann ist der wichtigste Spieler im System. Das liegt allerdings nicht an seinen fußballerischen Qualitäten.

Griezmann zieht bei der Weltmeisterschaft in Katar die Blicke nicht nur wegen seiner fußballerischen Qualitäten auf sich, sondern vor allem aufgrund seiner Arbeitsweise. Der Mann von Atlético Madrid ist von Deschamps zu einem klassischen Mittelfeldspieler umfunktioniert worden. Anstatt das Spiel mit seiner Finesse zu zelebrieren, arbeitet der Linksfuß jetzt Fußball und sorgt für die Struktur in Frankreichs Spiel.

Griezmann meldet Bellingham ab

Deschamps lässt systematisch in einem 4-3-3 spielen und der 31-Jährige agiert nicht in vorderster Front, sondern als Achter. Er sorgt für die Struktur im Spiel, erkämpft sich Bälle am eigenen Strafraum, aber macht zugleich am anderen Ende des Spielfelds Druck.